GiocaCultura Natale, calendario laboratori bambini a Giulianova 2021

GIULIANOVA – Prenderà il via il prossimo fine settimana la nuova programmazione di GiocaCultura Natale, una serie di appuntamenti in chiave natalizia dedicata a bambini e ragazzi, organizzata dai Musei civici e dalla Biblioteca civica “Vincenzo Bindi” di Giulianova. Fino al 6 Gennaio, saranno di nuovo le operatrici del servizio educativo museale a guidare i giovani cittadini in esperienze culturali attraverso la creatività e il gioco, dalla scoperta delle figure angeliche del Barocco in città, alle radici romane del Natale, alla passione per la lettura fin da piccoli, all’apprendimento dell’Inglese.

Il primo, in Biblioteca, sabato 11 dicembre alle 16, sarà un laboratorio di ingegneria della carta a cura di Irene Speziale che coinvolgerà i partecipanti dai 6 ai 12 anni nella realizzazione di una letterina di Natale, costruita con la tecnica degli elaborati Pop-up e decorata interamente da loro.

Domenica 12 dicembre alle 11, sarà la volta di “Disegniamo il Natale”, rivolto a bambini dai 4 ai 7 anni, che, insieme a “La scatola gialla”, saranno protagonisti della lettura di un albo illustrato a tema natalizio e realizzeranno delle piccole decorazioni che andranno poi ad addobbare l’albero di Natale presente in biblioteca.

Il programma completo dei laboratori è disponibile sulle pagine Facebook del Polo Museale Civico, della Biblioteca Civica “Vincenzo Bindi” e della Città di Giulianova. Si ricorda inoltre che la Pinacoteca civica, Casa-museo “Vincenzo Bindi”, è aperta ai visitatori il sabato, la domenica, i festivi e, dal 23 dicembre al 9 gennaio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

Le attività hanno un costo singolo di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria al numero 0858021290/308 o alla mail museicivici@comune.giulianova.te.it entro due giorni dalla data del laboratorio a cui si desidera prendere parte.