Domenica 27 marzo la Biblioteca “Bindi” di Giulianova propone due attività educative per imparare l’Inglese e per appassionarsi alla lettura fin da piccoli.

GIULIANOVA – Domenica prossima, 27 marzo, il calendario di GiocaCultura darà il benvenuto alla Primavera con due attività educative divertenti riservate ai bambini in Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”.

Alle ore 11 i giovani partecipanti dai 6 ai 10 anni verranno guidati da Valeria Marziani in una lezione originale in lingua inglese tutta dedicata alla nuova stagione: partendo dalla lettura del libro “The Bumblebear” prenderà il via un laboratorio di cartapesta, durante il quale ogni partecipante avrà la possibilità di creare un oggetto o un animale attraverso la conoscenza, la manipolazione e la trasformazione della carta riciclata.

Alle ore 16 sarà invece la volta di “Storie in Scatola: Germogli di Primavera”: Cristiana e Claudia Palandrani accompagneranno i lettori dai 4 ai 7 anni attraverso la narrazione delle storie de “Il piccolo seme” e ” Il germoglio”, per realizzare infine un leporello tutto dedicato alla Primavera.

La partecipazione ai singoli laboratori ha un costo di 10 euro a bambino e deve essere prenotata entro le ore 20 di sabato 26 marzo al numero 0858021290, scrivendo a museicivici@comune.giulianova.te.it o alle pagine social del Polo Museale Civico o della Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”.