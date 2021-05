Gigliola Staffilani eletta membro dell’Accademia Nazionale Americana delle Scienze

MARTINSICURO – L’Amministrazione comunale di Martinsicuro esprime la sua più viva soddisfazione per l’importante riconoscimento ricevuto, nelle scorse settimane, a Gigliola Staffilani, docente di matematica al MIT (Massachusetts Institute of Technology), che è stata eletta membro dell’Accademia Nazionale Americana delle Scienze (National Academy of Sciences), uno dei più alti e prestigiosi riconoscimenti che possano essere attribuiti ad uno scienziato negli USA e nel mondo.

Nata a Martinsicuro il 24 marzo 1966 Gigliola Staffilani, dopo gli studi nella città truentina, ha conseguito, nel 1989, la Laurea in Matematica presso l’Università di Bologna con una tesi sulle Funzioni di Green per le equazioni alle derivate parziali ellittiche. Su suggerimento dei suoi professori ha proseguito la sua formazione negli States presso l’Università di Chicago per poter studiare al fianco del famoso matematico argentino Carlos Kenig conseguendo un master nel 1991 e, a seguire, il Dottorato di Ricerca. Dopo aver perfezionato i suoi studi post Dottorato nei prestigiosi atenei di Princeton e Stanford ha iniziato a insegnare proprio in quest’ultima università dove, nel 2001, ha ottenuto la sua prima cattedra. Nel 2006 è infine tornata al MIT dove è stata la seconda donna della storia ad ottenere la cattedra di docente di matematica nella rinomata università del Massachusetts.

“Gigliola Staffilani è nata e cresciuta nella frazione di Villa Rosa dove ancora vive tutta la sua famiglia, ed è una docente universitaria di matematica ed una ricercatrice di fama internazionale. La sua elezione a membro dell’Accademia Nazionale Americana delle Scienze, il più alto e prestigioso riconoscimento per uno scienziato che premia quegli studiosi che, negli anni, hanno conseguito importanti successi nel campo della ricerca e della crescita nel mondo scientifico, non può che emozionarci e renderci orgogliosi” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni ed il Vice-Sindaco ed Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Pinuccia Camaioni. “Le giungano dalla sua città natia i più sinceri ed affettuosi auguri da parte dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza, augurandoci di poterla presto riavere a Martinsicuro per tributarle, di persona, il plauso che merita”.