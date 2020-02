A Giulianova il quarto concerto della XVII° Musica e Arte alla Sala Trevisan

La voce di Gianna Montecalvo, accompagnata al piano da Valeria Vetruccio, protagonista alla Piccola Opera Charitas il 29 febbraio

GIULIANOVA (TE) – Sabato 29 febbraio 2020, alle 18.00, avrà luogo alla Piccola Opera Charitas di Giulianova, il quarto concerto della XVII edizione di Musica e Arte alla Sala Trevisan.

Il M° Piero Di Egidio, direttore artistico della manifestazione, propone, questa volta, la voce incantevole di Gianna Montecalvo, accompagnata al piano da Valeria Vetruccio, in un’avvincente combinazione di vitalità e precisione tecnica.

Il programma spazia dalle musiche di importanti compositori contemporanei americani come quelle di I. Copland e C. Ives alle musiche di L. Tenco, I. Fossati e N. Rota, non tralasciando brani di Gershwin e Piazzolla.

Per la parte dedicata alla pittura, oltre alle opere dell’artista Melanie Habighorst che quest’anno caratterizzano la rassegna, ci saranno le opere di due artiste abruzzesi che come lei hanno frequentato la scuola del compianto prof. Gianni Massacesi: l’atriana Flavia Mannucci, e la pescarese Maria Grazia Di Biase. Entrambe, sia pure con modalità molto diverse, autrici di una pittura che è un viaggio nei sentieri più nascosti dell’anima. A presentarle Marialuisa De Santis, direttrice del Museo d’Arte dello Splendore.