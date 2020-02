Giancarlo Giannini riceve lo “Special Award” del “Cicognini” dal direttore Cavuti

L’attore ha ricevuto il riconoscimento sabato 15 febbraio al termine della sua performance al “Teatro Sirena” nella città del compositore cinematografico Alessandro Cicognini.

FRANCAVILLA AL MARE – “Special Award” del “Premio Cicognini” a Giancarlo Giannini per la sua straordinaria carriera, consegnato dal compositore e regista abruzzese Davide Cavuti, direttore del “Centro Studi Nazionale Cicognini”. Giancarlo Giannini, che ha vinto i principali premi del cinema oltre alla candidatura all’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in “Pasqualino Settebellezze” diretto da Lina Wertmüller, ha ricevuto il premio dedicato al Maestro Alessandro Cicognini, compositore delle musiche dei film “Sciuscià”, “Ladri di biciclette”, “Pane amore e fantasia”, “Guardie e ladri” e di altre 300 colonne sonore per i film dei più importanti registi della sua epoca che hanno segnato la storia del cinema italiano e internazionale.

La manifestazione, che vede la collaborazione con il “Centro Sperimentale di Cinematografia” di Roma, nelle passate edizioni ha visto la consegna del prestigioso riconoscimento a grandi compositori quali i “Premio Oscar” Ennio Morricone, Nicola Piovani e i compositori Umberto Scipione, Manuel De Sica. Lo ”Special Award” del premio è stato assegnato, inoltre, ai musicisti americani Scott Henderson, Russell Ferrante, Bob Mintzer, al cantante Fabio Concato, al musicista Patrick Djivas (PFM).Una sezione del Premio è dedicata alle grandi personalità del mondo del cinema (non solo ai compositori) che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo della celluloide: il riconoscimento è stato vinto dallo sceneggiatore Enrico Vanzina (2018) e dall’indimenticato Giorgio Albertazzi (2016). L’attore e regista Michele Placido ha ricevuto il “Premio Note da Oscar” dal “Festival Cicognini” per il film “7 minuti”.

“È un privilegio per me, per l’Istituzione Centro Studi Nazionale Cicognini che rappresento e per tutto il pubblico presente questa sera in Teatro, poter consegnare a Giancarlo Giannini, eccellenza del cinema internazionale, un riconoscimento legato ad un personaggio del mondo del cinema internazionale senza tempo come il Maestro Cicognini, uno dei padri della musica da film. – ha dichiarato il Maestro Davide Cavuti al momento della consegna del Premio sul palcoscenico del Teatro Sirena –. Giancarlo Giannini ha ringraziato il Maestro Cavuti con affetto e il numeroso pubblico presente in sala che lo ha lungamente applaudito e con cui si è detto “di aver instaurato un dialogo che lo ha emozionato”. Il “Festival Cicognini”, in omaggio al grande compositore di musiche da film, si terrà per la sua decima edizione nel mese di giugno, come comunica in una nota la direzione del “Centro Studi Cicognini”.

“Per l’occasione – ha dichiarato il direttore Davide Cavuti – sarà assegnato il riconoscimento ad un altro grande artista italiano, nato a Francavilla al Mare il 5 aprile del 1935: il Maestro Bruno Zambrini, compositore di colonne sonore (per i film di Fantozzi diretti da Neri Parenti, e per tante altre pellicole di successo quali “Notte prima degli esami”, “Ex”, “Maschi contro femmine”, etc.) e di canzoni indimenticabili (“La Bambola”, “Non son degno di te”, “In ginocchio da te”, “ La fisarmonica”). Il Maestro Zambrini riceverà il riconoscimento nella Serata di Gala del Festival. La commissione ha anche attribuito uno “Special Award” che verrà consegnato alla regista Premio Oscar Lina Wertmüller, molto legata alla città di Francavilla al Mare perché sin da ragazza vi trascorreva le vacanze con la sua famiglia”.