“GeoNight, la notte della geografia” a Castel del Monte

CASTEL DEL MONTE – L’Associazione Culturale “Amici della Baronia” partecipa ad una manifestazione internazionale che si terrà in tutto il mondo nella serata/nottata di venerdì 14 aprile 2023. Tale manifestazione si chiama “GeoNight, la notte della geografia” e, similmente ad altre manifestazioni nazionali ed internazionali dedicate alla “Notte dei musei” o alla “Notte della scienza”, vuole far conoscere al grande pubblico la cultura e le realtà che sono dietro e dentro questo mondo di conoscenza geografica, realtà fatte non solo di confini, territori e nomi, ma anche di più profonde implicazioni, anche tecniche e sociali, che comprendono l’ambiente e l’umanità che lo vive.

In questo contesto “geografia” non è quindi semplicemente intesa come “studio delle caratteristiche del territorio” ma analisi complessiva e globale dei luoghi: la conformazione del terreno, l’adattamento della società a queste caratteristiche, l’impatto del territorio sullo sviluppo delle strutture comunicative e sociali, il rischio dell’eccessiva antropizzazione a modello cittadino o, al contrario, la desertificazione per l’emigrazione verso una vita meno onerosa o faticosa; è “geografia” anche l’attenzione alle tradizioni ed il loro recupero in funzione di nuove realtà, gli studi per minimizzare l’inquinamento, l’analisi e lo sviluppo di tecniche energetiche compatibili con il territorio, la modifica (o il recupero) di vecchi sistemi di agricoltura e allevamento per adattarsi ai cambiamenti climatici. Insomma, la geografia sta mutando in una nuova e più completa forma di cultura.

E’ la prima volta che un piccolo paese dell’Abruzzo si lancia in un’impresa del genere, organizzando per quella serata una serie di conferenze che spaziano dall’impatto del clima sul nostro territorio fragile e selvaggio, al rischio della sua biodiversità, fino alle nuove realtà imprenditoriali locali che, proprio per gli attuali sconvolgimenti climatici, hanno dovuto reinventarsi nuovi spazi di sviluppo e nuove tecniche agricole e di allevamento. Un altro argomento che tratteremo, che di questi tempi sta assumendo un’importanza sempre maggiore, è quello della gestione delle acque pubbliche in alta montagna, in pericolo di future siccità.

Lo scopo che la nostra Associazione si è prefisso con questa iniziativa internazionale è proprio questo: presentare ad un pubblico non specializzato un nuovo e più completo approccio al territorio ed all’ambiente in cui vive, stimolando la curiosità di guardare il proprio mondo con occhi diversi ed allargare i confini delle sue consapevolezze territoriali.

A Castel del Monte (AQ) interverranno studiosi, ricercatori ed imprenditori ed esporranno al pubblico le proprie considerazioni ed il proprio impegno per poter analizzare e gestire questi cambiamenti che, nel corso degli anni, saranno sempre più forti e problematici.

Vista l’importanza internazionale e la speranza locale di questa nostra “GeoNight”, ci farebbe molto piacere che la vostra redazione potesse dedicare un piccolo articolo all’evento, utilizzando liberamente il testo di questa mia breve presentazione e, magari, intervistando il Presidente della nostra Associazione.