Progetto Stella Maris Lab: procedura di selezione di 100 beneficiari

MONTESILVANO – L’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del comune di Montesilvano ha emanato, con un atto a evidenza pubblica del 20/03/2023, la procedura per la selezione di 100 beneficiari, con l’obiettivo dell’avvio alla creazione d’impresa.

È aperta la procedura rivolta a 46 comuni della provincia di Pescara, per la selezione di 100 beneficiari, del progetto Stella Maris Lab.

Il progetto Stella Maris Lab costituisce un intervento che la Regione Abruzzo, nell’ambito del programma FSE 2014/2020, mette in atto al fine di promuovere e sostenere progetti di innovazione sociale e, in particolare, la realizzazione di centri di aggregazione sociale per l’erogazione di servizi sociali, educativi e per il lavoro. L’obiettivo finale è avviare una parte dei beneficiari alla creazione di impresa.

I destinatari dell’intervento sono tutte le persone in stato di svantaggio sociale residenti nei 46 comuni della provincia di Pescara divisi per ambiti sociali e si pone l’obiettivo di accompagnare i beneficiari all’autoimprenditorialità.

Per partecipare all’avviso, gli interessati dovranno consegnare la propria candidatura secondo le indicazioni dettate dall’avviso (https://www.comune.montesilvano.pe.it/avviso-pubblico-di-selezione-per-lindividuazione-dei-beneficiari-progetto-stella-maris-lab-fse-agora-spazio-incluso-regione-abruzzo/). La selezione avverrà con l’istituzione di una commissione di valutazione secondo i criteri stabiliti. Stella Maris Lab è nato da una co-progettazione pubblico-privato per lo start up di progetti di innovazione sociale, a breve un evento di presentazione.

“Con Stella Maris LAB stiamo planando su tutti i comuni della nostra provincia per tendere una mano, accogliere e accompagnare – afferma il sindaco, nonché presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis – . Con la rete tra Comuni verrà instaurato un forte legame per sostenere l’innovazione sociale e l’inclusione verso l’impresa così da aprire le porte ad una realtà possibile. Il partenariato realizzerà le attività di progetto su tutto il territorio della provincia di Pescara, realizzando una proiezione territoriale simboleggiata dalle forme di aeroplano, prendendo spunto dell’edificio Stella Maris, situata sulla nostra riviera”.