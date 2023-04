Pescara, trovato in possesso di 80 chilogrammi di rame: denunciato

PESCARA – Nel pomeriggio di sabato 8 aprile, gli agenti della Volante hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un cittadino senegalese, trovato in possesso di circa ottanta chilogrammi di rame. L’uomo è stato fermato dalla pattuglia durante l’ordinario servizio di controllo del territorio nei pressi di via Aterno mentre, a bordo della propria bicicletta, trasportava un’ingente quantità di rame. Quest’ultimo, alla vista della pattuglia, cercava di allontanarsi al fine di eludere il controllo ma gli agenti, insospettiti dalla condotta dell’uomo, hanno deciso di controllarlo. Il cittadino straniero veniva prontamente raggiunto e relativamente al materiale trasportato non ha saputo dare valide spiegazioni riguardo alla legittima provenienza, l’uomo è stato pertanto denunciato per ricettazione. Il materiale è stato posto immediatamente sotto sequestro penale.

