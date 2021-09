A Chieti la prima edizione de “La genziana d’Abruzzo”: il programma

Sindaco e assessore Pantalone: “Un progetto teatino dell’Associazione nazionale amaro d’Italia per esaltare un sapore abruzzese”

CHIETI – Si svolgerà domani, venerdì 24 settembre dalle ore 17 nella Piazzetta Teatro “Mario Zuccarini” (Ex Pescheria), la prima edizione dell’evento “La genziana d’Abruzzo”, a cura dell’Associazione Nazionale Amaro d’Italia, con la compartecipazione del Comune di Chieti e il contributo della gtg Una vera e propria giornata dedicata alla conoscenza e alla degustazione del liquore tipico abruzzese, ideata da Edoardo Schiazza, Presidente dell’Associazione Nazionale Amaro d’Italia (A.N.A.d.I.).

“Siamo lieti di aver patrocinato questa particolare giornata di conoscenza e degustazione – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – La genziana appartiene alla cultura enogastronomica abruzzese, oltre che al vissuto di ognuno di noi che abbiamo di certo memoria del gusto amaro ma speciale della radice che cresce nei nostri terreni. L’evento consentirà di avere una conoscenza sia teorica, sia pratica del prodotto, facendo un vero e proprio percorso di degustazione, affidato a particolari guide del gusto”.

“L’Associazione Nazionale Amaro d’Italia ha voluto essere artefice di questa prima edizione per raccontare la genziana oltre che per farla degustare dopo un vero e proprio tour di conoscenza – così Edoardo Schiazza – Parliamo di uno degli ingredienti più utilizzati e apprezzati nella produzione di amari artigianali italiani che sarà l’ospite delle iniziative che si svolgeranno nella Piazzetta dell’ex Pescheria, dove sarà possibile richiedere gratuitamente la mappa del tour, prenotare un tour guidato, oppure acquistare una card di degustazione. Gli espositori saranno in tutto 12, come le tappe del tour che sarà occasione di effettuare un vero e proprio excursus storico ed enogastronomico sul liquore, sulle ricette, sui tanti modi, tutti abruzzesi, di assaporarlo”.

Il programma

L’evento prenderà vita alle ore 17 con la presentazione del libro “Bevo la Foglia. Le alchimie del bere con prodotti abruzzesi”, con gli autori Gino Primavera e Nunzio Di Paolo, insieme a Giovanni Pacioni, segretario dell’Associazione “La Compagnia della Genziana”, moderati da Claudia Sola dell’Associazione Nazionale Amaro d’Italia. Il libro sarà disponibile per l’acquisto. Alle 19:30, invece, nella Piazzetta partirà il tour guidato dalla storica dell’arte Maria Paola Lupo, che si svolgerà come una passeggiata serale all’esterno di palazzi storici e chiese, passando per vicoli di rara suggestione. Dalle 19:00 alla mezzanotte, sarà possibile fare il tour in autonomia, seguendo la mappa. Ogni Genziana verrà presentata all’interno di un locale, attraverso la degustazione, la mostra fotografica del FotoClub di Chieti e il racconto a cura del copywriter di Amaroteca. A fine tour, sarà possibile acquistare le Genziane presso gli stand dei produttori nella Piazzetta Teatro.