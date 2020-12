Generi alimentari donati alle famiglie in difficoltà in quarantena

CHIETI – Le tavole delle famiglie bisognose nei giorni di festività potranno essere imbandite grazie all’iniziativa del Kiwanis Chieti Pescara G.D’Annunzio ed al prezioso contributo del supermercato “Sì con te” di Brecciarola con la sua generosa donazione di prodotti alimentari di prima necessità.

L’attività promossa dal Kiwanis Chieti Pescara G.D’Annunzio intende donare gioia alle famiglie in stato di indigenza che in questo periodo natalizio vivono in maniera ancor più problematica la propria condizione. Grazie all’operato dl NOT Nucleo Operativo Teate della Protezione Civile la cospicua donazione di pasta, latte, tonno, latte, biscotti, pelati, zucchero, farina, olio, cioccolata etc. sarà distribuita e consegnata direttamente nelle case delle famiglie bisognose che per di più vivono in quarantena causa Covid. Parte della donazione sarà destinata anche alla Capanna di Batlemme di Chieti, una casa di accoglienza che è diventata un punto di riferimento per chi ha perso tutto e tutti.

Nessuna crisi economica e nessuna pandemia può fermare la solidarietà e la mission del Kiwanis Chieti Pescara G. D’Annunzio in Abruzzo ed in tutto il mondo, con lo slogan “Serving the Children in the Word” si impegna a dedicare tempo ed energie al servizio dei bambini e dei più bisognosi sapendo che un piccolo gesto può loro cambiar la vita.

Il signor Fabio Adamo ha fatto sua la finalità kiwaniana e con un semplice gesto di grande comprensione, buon cuore ed estrema generosità rallegrerà le tavole natalizie garantendo un Natale di festa i bambini e le famiglie in seria difficoltà economico-sanitaria.

“Non pugni chiusi ma mani operose e tese verso i poveri”, Papa Francesco