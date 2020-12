Chieti, richiesta dei Buoni spesa: pubblicato l’avviso

CHIETI – È stato pubblicato in serata l’avviso inerente la richiesta dei Buoni spesa, come da decreto legge Ristori Ter, del 23 novembre 2020, n. 154, che ha assegnato al Comune di Chieti un contributo pari a 306.055,30 euro da destinare a interventi di solidarietà alimentare. L’Amministrazione intende rendere capillare, equa e trasparente tale possibilità, cercando di raggiungere tutta la cittadinanza che a causa degli effetti della pandemia sta vivendo un momento di difficoltà economiche.

La Giunta, con deliberazione n. 44 del 4 dicembre 2020, ha dato il via libera all’avvio dell’erogazione dei buoni spesa attraverso il sistema della App Smart.Pa “Comune di Chieti”, che renderà disponibili e spendibili le quote per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità da destinarsi ai nuclei familiari residenti sul territorio che si trovano in una situazione di difficoltà economica. Per raggiungere anche la cittadinanza che non ha la possibilità di accedere al sistema tramite l’App, una parte delle somme, pari a 50.000 euro, sarà erogata attraverso i canali della Caritas e del Banco Alimentare.

Gli avvisi per le famiglie beneficiarie e per gli esercenti:

https://www.comune.chieti.it/il-comune/concorsi-bandi-gare-e-avvisi/concorsi-e-avvisi-pubblici/avviso-pubblico-per-l-erogazione-di-buoni-spesa-e-di-prima-necessita.html

COME OTTENERE I BUONI

Ai fini dell’ottenimento dei buoni, la condizione di difficoltà può essere autocertificata. I buoni saranno erogati al cittadino tramite l’App, sulla quale apparirà un messaggio di avvenuta erogazione, oppure tramite posta elettronica. Per accedere alla APP è necessario inserire la propria email e il Codice fiscale. Il modulo per i buoni spesa si trova nella sezione WELFARE. All’interno della sezione è necessario selezionare “PRESENTA LA TUA RICHIESTA”. Una parte della modulistica risulta compilata in automatico perché collegata alla LAC del Comune.



Nel caso in cui i fruitori non posseggano uno smartphone o altro dispositivo (tablet o ipad) potranno ottenere l’inoltro della domanda e l’erogazione dei buoni via posta elettronica o cartaceo.

INFO E AIUTO

Per qualsiasi difficoltà il segretariato sociale è disponibile al numero 0871/341330, sia per dare delucidazioni in merito alla compilazione, che per prendere eventuali appuntamenti in presenza. Tutti i giorni gli sportelli saranno disponibili telefonicamente dalle 9 alle 14 e il martedì e giovedì anche 15-17.

SCADENZA DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 dicembre 2020. Gli esercizi commerciali dove si potranno spendere i buoni, potranno aderire compilando l’istanza allegata all’avviso e inviandola agli indirizzi email indicati nell’avviso.

COME SPENDERE

Per utilizzare i buoni sarà sufficiente mostrare direttamente la schermata dell’applicazione con i propri dati, oppure stampare il buono, mostrando all’esercente il relativo codice a barre.