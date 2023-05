Gemma e Cucciolo di Mare Fuori ospiti al Città Sant’Angelo Village Outlet

I due protagonisti della serie italiana del momento, saranno a disposizione dei fan il prossimo 13 maggio 2023 per l’evento “Meet&Greet”

CITTA’ SANT’ANGELO – Mare Fuori approda al Città Sant’Angelo Village Outlet. Sabato 13 maggio 2023, alle ore 16:00 i numerosissimi fan della serie evento del 2023 potranno partecipare a Mare Fuori Meet&Greet. A disposizione dei fedelissimi spettatori, ci saranno Serena Codato e Francesco Panarella, alias i personaggi di Gemma e Cucciolo. Per poter partecipare all’evento, è necessario ritirare il pass totalmente gratuito, disponibile all’InfoPoint del Città Sant’Angelo Village, dal 3 maggio, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 19:00, fino ad esaurimento scorte. Mare Fuori, è la serie del momento che vanta 12 milioni di visualizzazioni, un totale di 5,7 milioni di ore viste sulla piattaforma RaiPlay ottenuto in un solo giorno dai primi 6 episodi della terza stagione. Una platea prettamente giovanile ma che ha riscosso successo anche nel mondo degli adulti.

I protagonisti che incontreranno i fan al Città Sant’Angelo Village Outlet sono Gemma e Cucciolo. Gemma Doria, è una ragazza emotivamente fragile, che si ritrova all’IPM (Istituto Penitenziario Minorile è il luogo nel quale sono detenuti i protagonisti) per il tentato omicidio del fidanzato Fabio, un uomo violento, soffocante che la sottomette a continui ricatti. Quando Fabio sfregia la sorella Ambra con l’acido, scambiandola per lei, Gemma gli spara, presa dalla disperazione. Cucciolo, invece, arriva nel corso della terza stagione ed è figlio di una madre tossicodipendente e di un padre violento, cresce in un contesto di bassa estrazione sociale, in cui sopravvive mantenendo sé stesso e il fratello grazie a furti e commercio abusivo. Mare fuori rappresenta, quindi, uno spaccato di paese reale ed è in grado di far capire, a chi segue la serie, cosa sia giusto e cosa sia sbagliato.

Infatti, i modelli di violenza e brutalità non vengono esaltati, perché questi ragazzi pagano costantemente lo scotto dei propri errori. L’empatia, il desiderio di ricominciare, la ricerca della spensieratezza giovanile, la voglia di coltivare le proprie passioni ed il riscatto sociale sono gli elementi vincenti di “Mare Fuori”, che tanto appassionano gli spettatori.

Grande soddisfazione da parte del Direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo: “Siamo pronti per ospitare nella nostra struttura i protagonisti di una serie straordinaria. Un successo stratosferico sia per il copione e sia per la colonna sonora, segno del grande lavoro di qualità svolto dalla produzione Rai. Siamo sicuri che ci sarà il pienone e non vediamo l’ora di conoscere gli attori da vicino. Intanto, nelle prossime settimane, annunceremo il calendario estivo che vedrà delle bellissime sorprese per tutte le fasce di età”.