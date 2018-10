GdF Pescara, nuovi ufficiali al Comando Provinciale

Il Tenente Colonnello Vito Casarella e il Capitano Fabio Felice Innamorati sono stati assegnati al Nucleo Polizia economico finanziaria

PESCARA – In settimana si sono conclusi i periodici avvicendamenti del quadro ufficiali del Comando Provinciale di Pescara. Infatti, sono giunti in città e sono stati assegnati al Nucleo Polizia economico finanziaria di Pescara il Tenente Colonnello Vito Casarella e il Capitano Fabio Felice Innamorati, ufficiali entrambi in possesso di lunga esperienza operativa e che contribuiranno certamente ad elevare ancor più gli standard operativi del reparto.

I due ufficiali sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale, Colonnello Vincenzo Grisorio, che gli ha rivolto un saluto di benvenuto e l’augurio di buon lavoro, nonché illustrato il contesto territoriale ed operativo caratterizzante il territorio della provincia, in cui sono chiamati ad operare.

Il Tenente Colonnello Casarella, originario di Cerignola, coniugato e con una figlia, ha conseguito la laurea in economia e commercio e quella in scienze della sicurezza economica e finanziaria ha già svolto servizio in importanti sedi – Milano, Mantova, Torino – e proviene da Cagliari, dove ha comandato il locale Gruppo e a questa sede assume l’incarico di Comandante del Gruppo Tutela Economia, deputato alla tutela del mercato dei capitali e dei beni e servizi, nonché al contrasto del riciclaggio e

dei reati societari.

Il Capitano Innamorati originario di Pescara, anch’egli coniugato e con un figlio, è in possesso di laurea in economia e commercio e ha ricoperto qualificanti incarichi operativi alle sedi di Bologna, Milano e Roma. A Pescara è giunto trasferito dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, e presso il Nucleo di Polizia economico finanziaria a questa sede, assume il comando dell’articolazione che si occupa, in particolare, di reati economici e, in particolare, del contrasto alla criminalità economica.