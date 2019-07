Galà con i maestri del festival a Chieti Classica

Appuntamento per martedì 30 luglio, in piazza Vico con sei dei più attivi e talentuosi docenti di musica classica di livello internazionale

CHIETI – Chieti Classica arriva alla serata di Galà con i maestri del festival. Sul palco, domani alle 21.15, in piazza Vico (ingresso libero), saliranno infatti sei dei più attivi e talentuosi docenti di musica classica di livello internazionale:

Zvi Carmeli (nella foto) (viola, docente all’accademia di Musica e Danza di Gerusalemme e allo Julius Sten Institute di Berlino),

Pavel Berman (violino, insegna strumento a Lugano e suona uno Stradivari originale),

Romain Garioud (violoncello, suona un eccezionale Nicolai Gagliano del 1760),

Antonio Tinelli (clarinetto, artista Buffet-Crampo e D’Addario Woodwind, è docente al conservatorio di Bari),

Rita D’Arcangelo (flauto traverso, il suo strumento è stato realizzato appositamente per lei da Kanichi Nagahara),

Giuliano Mazzoccante (pianoforte e direzione artistica, tra i principali pianisti classici contemporanei, spesso nelle giurie di premi e concorsi).

Nel programma del concerto – che il direttore artistico definisce “vario” e “gradevole” – è compreso anche il Quartetto per pianoforte e archi in Sol minore di Mozart, oltre ad alcune composizione di Mahler. Sul palco si alterneranno diverse formazioni, dal duo al quintetto.

“Tutti attivi sul piano didattico e musicale mondiale, questi maestri si sono contraddistinti per enorme professionalità e capacità di dialogare con i giovani allievi – aggiunge Mazzoccante -. “Quest’anno abbiamo raggiunto un livello molto alto di preparazione. Sono contento che il festival e le masterclass di Chieti Classica riescano a crescere così velocemente”.

Organizzata dall’associazione ArtEnsemble e patrocinata dal Comune di Chieti e dal MIBAC, Chieti Classica sta riscontrando un enorme successo di pubblico, con tutto esaurito ogni sera, in alcuni tra i luoghi più simbolici del centro storico: Palazzo De’ Mayo, Museo Barbella, le Terme Romane, il museo universitario, il Palazzo del Governo, piazza Vico.

Fondamentale la collaborazione con i numerosi partner: la deputazione teatrale del Marrucino, la Fondazione Immagine, la Fondazione Banco di Napoli, Federfarma e l’Ordine dei farmacisti della provincia di Chieti, la CCIAA Camera di Commercio di Chieti Pescara, Clivio, Pasquarelli auto, Zaccagnini, Confartigianato e ConfArte.

Chieti Classica terminerà dopodomani, mercoledì 31 luglio, con un doppio concerto in Prefettura/Palazzo del Governo (posti esauriti). Per l’occasione saranno trasferite in loco le mostre fotografiche “Chieti Classica 2018” a cura di Pino Giannini e la collettiva di giovani fotografi intitolata “Musica e…”.

Maggiori info sono online sul sito dell’associazione www.artensemble.eu nella pagina dedicata al festival. Il quartieri generale del festival è invece presso il convitto Vico, in corso Marrucino 135. Infoline 340/0954309 oppure il 331/6019983.