Gabriele Pericoli primo al Torneo Opes di kung fu: quando la premiazione

L’AQUILA – Si è svolto dal 18 gennaio al 1° febbraio 2021 il Torneo Online Sportivo Multidisciplinare organizzato da OPES Abruzzo. Nella manifestazione si sono affrontati molti atleti e atlete di diverse discipline sportive tra cui calcio, danza, arti marziali e pesistica in una performance libera trasmessa su Facebook e Instagram.

L’ASD Niwa kai, scuola di Arti marziali e discipline orientali con sede a L’Aquila allenata dal Maestro Andrea Petrelli, si aggiudica una medaglia d’oro e una di bronzo, medaglia d’argento per l’ASD Officina 84 di Monteodorisio (CH) diretta dal Maestro Ivano Siviero.

Vincitore del torneo, a seguito del voto di una giuria tecnica e del gradimento (espresso attraverso il tasto like su Facebook e su Instagram) del pubblico social, Gabriele Pericoli (foto), giovanissimo allievo di Kung fu Wing chun, studente di 4° elementare e residente a Pizzoli (AQ). Nonostante la pandemia non ha mai smesso di allenarsi insieme a sua madre e suo padre, anche loro allievi della medesima associazione sportiva.

A seguire sul podio si aggiudica il secondo posto Rosario Menna, giovane atleta di Muay Thai dell’ASD Officina 84 di Monteodorisio ed il terzo posto Rosa Maria Chiantia, allieva veterana di jujitsu/Krav Maga, giovane medico e punto di riferimento essenziale per i propri compagni di allenamento.

Molto contento per la vittoria il Maestro Andrea Petrelli che dichiara: “Mi congratulo di tutto cuore con Gabriele per il raggiungimento di questo traguardo, frutto del suo costante e lodevole impegno”.

Anche il presidente di Opes Abruzzo, Terenzio Rucci esprime tutta la propria soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione sportiva nonostante il periodo difficile: “Lo sport non può e non deve fermarsi”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà oggi, sabato 20 marzo 2021, alle ore 18, in modalità Online e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Opes Abruzzo.