Futura Volley Teramo apre il 2020 con la sfida casalinga contro il Lanciano

TERAMO – Terminate le feste natalizie, torna in campo la Serie C Femminile di Volley. Ad aprire il 2020 è la sfida tra LG Impianti Futura Volley Teramo e Twice Cream Lanciano, in programma al Pala San Gabriele di Teramo alle 20:00 odierne, venerdì 10 gennaio. Le biancorosse allenate da mister Mario Arrizza avevano salutato il 2019 vincendo i due fondamentali scontri diretti in chiave playoff contro L’Aquila ed Ortona e tornano a giocare in casa dopo oltre un mese (l’ultima volta fu il 30 novembre nel 3-0 vincente su Penne).

Il quarto posto attuale delle aprutine è anche frutto del rendimento interno con 3 vittorie ed un ko in 4 incontri, con 9set vinti e 4 persi a Villa Albula. 19 i punti attualmente in cassaforte per capitan Giorgia Furlan e compagne, con l’intenzione di incrementare il bottino prima di altri due scontri diretti con Gran Sasso Telecomunicazioni Pratola e Pallavolo Montesilvano. Dall’altra parte c’è un Lanciano che ha trovato la seconda vittoria stagionale proprio in epilogo di anno vecchio, con il 3-1 che ha atterrato il Nereto.

Le frentane allenate da Alessia Papa hanno raccolto appena 5 punti in 10 giornate e hanno segnato meno di tutti nel girone (612 punti a referto in 33 set disputati). Nonostante questi dati, è un impegno da non sottovalutare per la Futura, a caccia della terza vittoria consecutiva per confermare il rendimento da playoff. Direzione di gara dell’undicesima di Serie C affidata a Pina Cristofani (I Arbitro) e Leo Lozzi (II Arbitro).