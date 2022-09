“Fuori posto”, uno spettacolo sull’inclusione sociale a Giulianova

In programma martedì 27 settembre al Kursaal, alle 21 con ingresso libero lo spettacolo organizzato dall’associazione “Bon Ton” e patrocinato dal Comune di Giulianova

GIULIANOVA – Si terrà martedì 27 settembre, al Kursaal, lo spettacolo sull’ inclusione sociale “Fuori posto” organizzato dall’associazione “Bon Ton” e patrocinato dal Comune di Giulianova.

“Fuori posto” prende spunto dall’omonimo brano di Luca Strappelli in cui il cantautore si mette a nudo e descrive il disagio di sentirsi sempre giudicato ed additato per il solo fatto di essere se stesso.

Lo spettacolo non si limita al vissuto di un solo “fuori posto”, ma racconta di tanti “esseri umani bellissimi, seppur lontani mille miglia dagli stereotipi che la società ci impone ogni giorno”.

Attraverso la musica, la danza e la lettura, si affrontano le tematiche dell’omosessualità, della disabilità, delle discriminazioni per razza, età, aspetto fisico. Chi narra le storie, ed è importante, lo fa dopo averle vissute sulla propria pelle e non per averle sentite da altri.

“Fuori posto” è dunque un’occasione per riflettere ed emozionarsi, ma anche per divertirsi. A casa si torna, questo è certo, con uno spirito positivo e propositivo. Ingresso libero. Inizio alle 21.