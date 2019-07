Fuochi d’artificio Sant’Andrea, questa sera a Pescara

Poco dopo la mezzanotte, come tradizione, in migliaia si riverseranno sul litorale pescarese per ammirare lo spettacolo pirotecnico

PESCARA – Grande attesa per il consueto appuntamento di chiusura delle celebrazioni in onore di Sant’Andrea a Pescara. Questa sera poco dopo la mezzanotte appuntamento con lo spettacolo pirotecnico sulla Diga Foranea. Lo stesso sarà preceduto dal concerto della tribute Band Adriano Celentano “Lui e gli amici del Re”. Intanto ricordiamo che nella giornata di ieri si è svolta la Processione della festa di Sant’Andrea con i fuochi d’artificio a conclusione dalla stessa. Di seguito vi mostriamo il video pubblicato sulla pagina Facebook di Nicoletta Di Nisio, assessore comunale al Mare e Fiume. Questo il suo pensiero in occasione dell’evento religioso:

“Come è tradizione, l’ultima domenica di luglio, ha luogo la processione a mare più celebre della nostra bellissima regione. Nel 1867, sulla riva nord del fiume Pescara si insediò e poi si sviluppò un rione abitato esclusivamente da pescatori: Borgo Marino. Per rendere omaggio a Sant’Andrea, protettore dei pescatori, fu eretta una chiesa dedicata a quest’Apostolo. Da allora, ogni anno, la flotta peschereccia si veste a festa, decorata di bandiere, e sfila dal porto per raggiungere il confine con Montesilvano per poi rientrare. Quest’anno ho avuto l’onore di esserci. Ne sono felice ed orgogliosa”.