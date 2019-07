Fabrizio Schiazza torna nello staff della Pallavolo Teatina

“Se mi hanno richiamato, evidentemente avevo lasciato un buon ricordo. Lavorare con atlete di alto livello e con un tecnico professionista sarà per me un grande stimolo”

CHIETI – La Pallavolo Teatina riempie l’unico tassello vuoto nel proprio staff annunciando il suo nuovo preparatore atletico. Si tratta in realtà di un ritorno, perché Fabrizio Schiazza ha già lavorato per la società neroverde (all’epoca biancorossa) tra il 2013 e il 2015. La sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali anche nel contesto della B1, più difficile ma, proprio per questo, potenzialmente più ricco di soddisfazioni:

«Sono stato un anno e mezzo alla Teatina, in serie C, e fu una bella esperienza, purtroppo conclusa anzitempo per incomprensioni con l’allenatore di allora. Mi fa molto piacere essere di nuovo qui, in primis perché, se mi hanno richiamato, avevo lasciato un buon ricordo di me e del mio lavoro. Poi, sono contento perché potrò misurarmi con un livello di agonismo decisamente superiore: avrò a che fare con atlete per le quali la pallavolo è la prima attività, che si allenano in pratica tutti i giorni e sono guidate da un tecnico, Giorgio Nibbio, che non fa l’allenatore per hobby, o per passione, ma lo fa per lavoro, 24 ore al giorno. Per me sarà una grande occasione di arricchimento lavorare con un allenatore professionista, dal quale potrò senz’altro imparare tanto. Appena ricevuto l’incarico, mi sono messo subito all’opera per programmare il lavoro stagionale e raccogliere dalle ragazze le prime indicazioni sul loro stato di salute, in modo da arrivare già preparati all’inizio degli allenamenti. Sono carico e non vedo l’ora che inizi questa nuova ed esaltante stagione».