Funzione Sanità attivata all’interno del COC di Giulianova

GIULIANOVA – Attivata all’interno del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) la Funzione Sanità. Lo stabilisce un decreto del Sindaco Jwan Costantini, attraverso l’individuazione di un responsabile sanitario che possa garantire al meglio l’attivazione della risposta sanitaria all’emergenza Covid-19 sul territorio comunale.

La predetta funzione consente di costituire un apposito ufficio, da contattare via telefono, che garantisca un adeguato supporto ai cittadini appartenenti alle fasce deboli, come anziani over 65, soggetti fragili ed in quarantena per la prestazione di consegna farmaci salva vita o di fascia A. Il Responsabile Sanitario potrà, raccordandosi con i medici di base, garantire la prestazione di consegna a domicilio, avvalendosi dei volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana e dell’associazione “Il Dono di Maria”, che già da una settimana forniscono tale servizio.

É stato individuato come Responsabile della Funzione Sanità del C.O.C. il dottore Maurizio Panunzio.

Nella mattina il Sindaco Costantini ha preso parte ad una riunione, tramite collegamento Skype, con i volontari di Protezione Civile e Croce Rossa Italiana, alla presenza della Vice Sindaco Lidia Albani e del Presidente del Consiglio Paolo Vasanella, per coordinare le operazioni di emergenza ed assistenza ai cittadini sul territorio comunale.

Ricordiamo che è possibile contattare il Centro Operativo Comunale di Giulianova al numero 085/8021100.