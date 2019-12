Diretta Frosinone – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Sabato 14 dicembre alle 15 si gioca Frosinone – Pescara, gara valida per la 16° giornata di Serie B. Informazioni dove seguire la partita in tv, streaming o webcronaca

FROSINONE – Allo Stadio Stirpe sabato 14 dicembre si gioca Frosinone – Pescara, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2019 -2020; calcio di inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa stanno attraversando un buon periodo: provengono dal successo ottenuto in trasferta sul campo della Juve Stabia e in classifica sono quinti con 23 punti. I biancazzurri, nell’ultimo turno, si sono fatti rimontare dal Venezia pareggiando 2-2 e sono noni a quota 21.

I biglietti per assistere alla partita sono disponibili su circuiti vivaticket fino alle ore 19 di venerdì 13 dicembre al costo di 15 euro (ridotto 13 euro: Donne, Under20, Under 60; sotto i 7 anni ingresso gratuito. Non è richiesta la tessera del tifoso.

Il Pescara calcio, tramite il sito ufficiale, ha reso noto che la Questura di Frosinone ha segnalato che i sostenitori della Delfino Pescara che si recheranno sabato ad assistere alla gara dovranno tassativamente utilizzare, per raggiungere lo stadio Benito Stirpe, l’uscita Frosinone dell’autostrada A1, dove tutti i mezzi verranno agganciati dalle Forze di Polizia ed accompagnati nell’area parcheggio predisposta a ridosso del settore ospiti dell’impianto sportivo. L’itinerario consigliato dalla medesima Autorità, per raggiungere il predetto casello, è di percorrere le autostrade A 24 e A1, senza utilizzare altre strade, in quanto all’altezza di Sora (FR) tutti i mezzi diretti a Frosinone verranno comunque dirottati verso l’autostrada A1 utilizzando il casello di Ferentino. Si raccomanda, inoltre, di raggiungere il casello di Frosinone in tempo utile da poter consentire alle Forze di Polizia di effettuate le normali operazioni di controllo ed accompagnare i sostenitori nell’area parcheggio suddetta, consentendo così l’accesso all’impianto sportivo ben prima dell’inizio della gara. Si sconsiglia, altresì, di intraprendere la trasferta senza essere in possesso del titolo di ingresso allo stadio in quanto, come da normativa vigente, non sarà possibile acquistarlo il giorno della gara.

L’incontro verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma DAZN.

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Probabile modulo 3-5-2 per il Frosinone con Bardi tra i pali e retroguardia composta da Brighenti, Ariaudo e Capuano. In mezzo al campo Rohden, Maiello e Haas; sulle corsie Zampano e Beghetto. Davanti Dionisi e Novakovic. Probabile modulo speculare per il Pescara con Kastrati tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Drudi e Scognamiglio e da Zappa e Masciangelo ai lati. A centrocampo Memushaj, Kastanos e Busellato. Sulla trequarti Machin di supporto alla coppia d’attacco formata da Galano e Borrelli.

Le probabili formazioni di Pescara – Cremonese

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano, Zampano, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto, Dionisi, Novakovich. Allenatore: Nesta

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Zappa, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo, Memushaj, Kastanos, Busellato, Machin, Galano, Borrelli. Allenatore: Zauri