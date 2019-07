Danza Celtica, alla scoperta del nuovo videoclip di Banza Piazzolla

Si chiama “Danza Celtica” il nuovo singolo di Banza Piazzolla sogno d’un giorno di mezza estate 2019. Abbiamo intervistato la band per conoscere più da vicino questa loro nuova produzione e da dove nasce: “Questo singolo è tratto dal 4° CD di Banda Piazzolla uscito ad aprile del 2018. L’idea nasce dalla mia passione per la musica tradizionale non solo italiana ma per quella di ogni cultura del mondo”.

“Le zone scelte sono quelle dei dintorni di Vasto, la cittadina sede del gruppo, che meglio potessero esprimere l’idea d’infinito e di libertà dalle catene del quotidiano che è dietro questa canzone. La riserva naturale di Punta Aderci, la spiaggia di Casarza, la fattoria Sociale “il Recinto di Michea”. Di seguito il videoclip del brano.



Sulla scelta dell’Irlanda ed eventuali analogie con la nostra terra d’Abruzzo, Pino Piazzolla riferisce: “Tutto nasce dal mio grande interesse per le culture etniche di tutto il mondo. In questa occasione ho scelto le tradizioni celtiche che in comune con quelle italiane hanno il fatto di essere autentico background popolare. In futuro sicuramente spazieró volentieri altrove”.

Parlando dei prossimi appuntamenti live ecco cosa rispondono: “Come tutti gli anni da aprile ad ottobre Banda Piazzolla è in tour dal vivo nelle piazze del centro sud. Chi fosse interessato può vedere luoghi e date dei nostri spettacoli consultando il nostro sito www.bandapiazzolla.it”.

In cantiere nuovi progetti, in particolare relativi a un nuovo album: “In autunno inizierò a lavorare per il nuovo CD che dovrebbe uscire nella primavera del 2020”.