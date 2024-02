DoDoJ su Radio Punto Nuovo direttamente dal Festival di Sanremo

Il giovane dj di San Giovanni Teatino sarà intervistato dall’emitente radiofonica campana mercoledì 7 febbraio

SAN GIOVANNI TEATINO – Il quindicenne Edoardo Cutropia, in arte DoDoJ di San Giovanni Teatino, è pronto per l’intervista a Radio Punto Nuovo direttamente dal Festival di Sanremo.

Dopo il successo dello scorso anno, l’emittente radiofonica campana, Radio Punto Nuovo intratterrà i suoi radioascoltatori nella magia della 74esima edizione del Festival della Musica Italiana.

Anche quest’anno la base operativa sarà Corso Imperatrice, nell’area sottostante al Casinò, location d’origine del Festival della Canzone Italiana. Da oggi fino a sabato 10 febbraio, seguiranno diverse interviste con i protagonisti del Festival, gli artisti in gara e non solo. Accanto ai tanti vip, anche il giovane abruzzese che mercoledì alle 17.10 sarà protagonista di un interessante intervista. Ma non è finita qui, durante la chiacchierata radiofonica, saranno mandati in onda anche alcuni suoi pezzi.

DODOJ è uno dei più giovani e promettenti DJ esponenti a livello nazionale del genere mash-up, che consiste nel mixare una voce ad una base musicale predefinita, come la celebre Children di Robert Miles di cui il giovane DJ è grande ammiratore. I mash-up dedicati ad artisti italiani ora presenti al Festival, Fred De Palma, Rose Villain e Geolier hanno reso il giovane DJ popolare su Tik Tok riscuotendo un successo dietro l’altro e collezionando milioni di visualizzazioni. Edoardo Cutropia ha iniziato la carriera musicale a nove anni e mezzo, scoperto dalla label Guerilla Crew di Montesilvano fondata da Antonio Veneruso e Giulio Piedigrosso i quali hanno lanciato il DJ nella collaborazione di affermati artisti. Edoardo ovviamente sta ancora studiando e frequenta il terzo anno dell’Istituto Tecnico indirizzo Comunicazione e Grafica “Galiani – De Sterlich” a Chieti Scalo.

L’intervista durante il Festival di Sanremo è un altro importante successo del giovane di San Giovanni Teatino che è sempre più richiesto a livello nazionale.

“Sono molto contento –ha detto Edoardo- di questa grande opportunità. Come sempre parlerò della mia storia e del mio Abruzzo che mi sostiene da sempre. Essere a Sanremo durante il Festival sarà per me un’occasione molto importante sia come esperienza professionale, sia per conoscere i cantanti e confrontarmi con loro. Grazie a Radio Punto Nuovo per avermi scelto”.

Sarà possibile ascoltare l’intervista del giovane Dj on line sul portale www.radiopuntonuovo.it