Frecce tricolori all’Aquila 2020: ecco quando

Il 26 maggio sorvolo in occasione delle celebrazioni per il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica

L’AQUILA – Martedì 26 maggio le Frecce tricolori solcheranno il cielo dell’Aquila. Si tratta di un’iniziativa previste per la celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica. Lo ha fatto sapere il Prefetto, Cinzia Torraco, che ha invita “la popolazione a vivere tale importante iniziativa con la partecipazione che essa merita, per il carattere simbolico e di coesione che rappresenta, ma nel contempo esorta altresì la cittadinanza a rispettare con attenzione le normi vigenti in tema di divieto di assembramenti e di rispetto della distanza interpersonale”.

La pattuglia acrobatica nazionale effettua infatti in questi giorni una serie di sorvoli, toccando tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta l’Italia, in segno di unità, solidarietà e di ripresa dopo i difficili mesi passati in casa a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra le città che saranno sorvolate, Codogno, prima zona rossa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e Loreto, dove ha sede l’omonimo santuario della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra.

Il programma dei sorvoli delle Frecce Tricolori

25 maggio: Trento, Codogno, Milano, Torino e Aosta.

26 maggio: Genova, Firenze, Perugia e L’Aquila.

27 maggio: Cagliari e Palermo.

28 maggio: Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso.

29 maggio: Loreto, Ancona, Bologna, Venezia e Trieste.

2 giugno: Roma