Fervono i preparativi per l’ottavo evento del Francavilla Urban Festival

L’evento della rassegna ideata da Massimo Pasqualone si terrà sabato 18 giugno presso il Ristorante Lo squalo di Francavilla al mare

FRANCAVILLA AL MARE – Si tiene sabato 18 giugno alle 10, presso il ristorante Lo squalo di Francavilla al Mare, l’ottavo evento di Francavilla Urban Festival, la rassegna di arte, letteratura, cultura, enogastronomia ideata dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone negli esercizi commerciali e che sta ottenendo riconoscimenti di critica e di pubblico.

Per l’occasione verrà presentata la nuova iniziativa che coinvolgerà per tutta l’estate nei weekend di giugno, luglio e agosto, una decina di valenti artisti provenienti da tutta Italia, che esporranno le loro opere nel ristorante sul mare in un connubio di colori, linguaggi e tecniche.

“Ringrazio fortemente Luca Ortu, imprenditore attento alle arti ed alla bellezza per questa opportunità che porterà a Francavilla tanti artisti importanti, in un confronto tra le generazioni- sottolinea Pasqualone- in collaborazione con le associazioni del territorio e non solo, visto che Francavilla urban festival ha, tra gli altri, il prestigioso patrocinio del Museo Guidi di Forte dei Marmi e dell’Uni di Roma, oltre a dideIrstinazionearte, Human post, Endas Cultura Abruzzo, Comitato di valorizzazione e difesa del territorio abruzzese, Ets Luca Romano, Comitato Le donne dell’Angelo, Ass. Sandro Pertini, Omniartis.

Ad introdurre l’evento, oltre a Pasqualone e Ortu ci sarà come ospite d’onore uno dei maggiori esperti di comunicazione in Abruzzo e non solo, il noto docte universitario Galliano Cocco.

Questo il programma delle mostre presso Lo Squalo: 18-19 giugno Francesco Svizzero; 25-26 giugno Paola Nicotra; 2-3 luglio Iryna Shcherbakova; 9-10 luglio Valeria Verlengia; 16-17 luglio Mishan; 23-24 luglio Sabrina D’Angelo; 30-31 luglio Bruno Sambenedetto; 6-7 agosto Carlo Gentili; 13-14 agosto Alessandra De Berardis; 20-21 agosto Marialuisa Marini.