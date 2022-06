Notturna del Campanile a Casalbordino: come iscriversi

La Notturna del Campanile si terrà il 18 giugno. Per iscriversi la quota è di 7 euro per la competitiva e la non competitiva

CASALBORDINO – Dietro una manifestazione giovane che vuole fare il salto di qualità a Casalbordino c’è una macchina organizzativa che si sta muovendo a dovere da tempo e che vuole lasciare il segno sabato 18 giugno.

Bisogna però attendere la sera del 18 per mettere a frutto i preparativi verso la Notturna del Campanile.

In collaborazione con l’Avis Don Antonio Tobia di Casalbordino (presidente Antonio Angelucci) e con il patrocinio dell’amministrazione comunale casalese (sindaco Filippo Marinucci, vice sindaco Carla Zinni e assessore allo sport Umberto D’Agostino), un obiettivo raggiunto dalla Runners Casalbordino che ha fatto si di poter mettere in cantiere una grande manifestazione grazie alla quale Casalbordino è nota oltre i confini regionali e nazionali negli ambienti podistici.

All’ombra del campanile, il percorso è stato confermato e non è stato variato rispetto alle due edizioni precedenti. Sono tre giri di 3 chilometri cadauno tecnico e veloce con qualche tratto in pendenza e in discesa da un chilometro e mezzo. Sono previsti due ristori lungo il percorso competitivo mentre ci sarà spazio alla gara per i bambini e i ragazzi e anche alla passeggiata non competitiva di 3 chilometri

“Quest’anno torniamo nel circuito di Corrilabruzzo Uisp – spiega Eric D’Ercole, presi – e spero che sia un ritorno generale per tutti perché dopo i momenti difficili che abbiamo vissuto con la pandemia, la serata del 18 giugno sarà un’occasione di ripresa, di riallacciare il filo con la tradizione e di replicare il successo del 2019. Ad oggi i numeri non sono importanti ma è fondamentale riappropiarsi della nostra città con questo bellissimo evento”.

Ai primi 400 iscritti sia per la competitiva che per la non competitiva è previsto un ricco pacco gara offerto dalla Conad che grazie alla direttrice Maria Concetta Moretti dà il sostegno all’evento e altrettanto anche il marchio Vini Alberto Tiberio come sponsor tecnico che sarà presente nelle premiazioni con la qualità dei suoi vini.

Per iscriversi la quota è di 7 euro per la competitiva e la non competitiva, fatta eccezione per i ragazzi la cui quota è di soli 3 euro. Il sito di riferimento per le iscrizioni è Timing Run al link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=54

Vernissage terza edizione della Notturna

Mercoledì 15 Giugno ore 17:40 presso la sala consiliare del comune di Casalbordino è programmata la presentazione ufficiale della terza edizione Notturna del Campanile alla presenza degli organizzatori della Runners Casalbordino e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale casalese.