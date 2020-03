Francavilla al mare: disposizioni del 13 marzo per emergenza Coronavirus

Le disposizioni del 13 marzo sospendono le attività dei centri comunali e rimodulano temporaneamente i servizi di assistenza domiciliare

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio comunale di Francavilla al mare (CH) sono state disposte:

1) la sospensione fino al 3 aprile 2020 delle attività espletate presso i seguenti centri comunali:

centro sociale anziani Valle Anzuca

centro sociale anziani Asterope

centro di Via Maiella associazione Kairos

centro diurno Valle Anzuca associazione Orizzonte

sede scout di Via Maiella

Mumi e sale espositive della Fondazione

Palazzo Sirena

Biblioteca Comunale

Centro diurno Emozioni

Centro di Aggregazione Giovanile l’Arca di Noè

2) la sospensione del servizio di assistenza educativa scolastica e servizi ad essa collegati fino a data da destinarsi, fatti salvi i casi per i quali è attiva la formazione a distanza; le famiglie che per accordi precedenti avevano dato disponibilità ad una prosecuzione del servizio assistenziale in forma domiciliare per obiettivi minimi assistenziali, potranno beneficiare di tale servizio solo a seguito di rimodulazione del piano e con la concreta disponibilità dell’assistito;

3) la rimodulazione temporanea dei servizi di assistenza domiciliare, dando priorità ai servizi di cura e igiene personale per i casi ove non esiste rete familiare e si ravvisa una necessità indifferibile ed urgente;

Si precisa che:

che le suddette attività sono subordinate al previo consenso dell’utente che dovrà essere dichiarato per iscritto;

tutte le attività connesse ai servizi resi attraverso voucher nell’ambito del progetto Inclusive Care dovranno essere concordate dal beneficiario ed il soggetto fornitore del servizio.