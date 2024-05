Nel corso del congresso, che si terrà il 25 maggio presso l’Hotel Villa Maria, si parlerà in particolare dell’asma grave

FRANCAVILLA AL MARE – Il 25 Maggio, al suggestivo Hotel Villa Maria di Francavilla al Mare, avrà luogo un convegno medico dedicato al tema dal titolo “Le malattie allergiche e non: approccio multidisciplinare”

Le allergie rappresentano una sfida sempre più pressante per il mondo medico. L’asma, la rinite e la dermatite atopica incidono profondamente sulla vita quotidiana dei pazienti, richiedendo un approccio multidisciplinare e aggiornamenti costanti da parte degli operatori sanitari.

Il Congresso, organizzato dall’agenzia Mavida Comunicazione, si avvale della responsabilità scientifica della Dott.ssa Caterina Colangelo, Specialista ambulatoriale in Allergologia presso l’U.O. di Allergologia dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara, e del Dott. Nicola Verna, Specialista in Allergologia ed Immunologia Clinica, dirigente medico presso UOC di Allergologia e Immunologia Clinica – Medicina Interna dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara, e si propone di esaminare le più recenti scoperte scientifiche e le terapie per affrontare le allergie in modo efficace e personalizzato.

L’obiettivo principale è quello di promuovere un approccio integrato alle malattie allergiche, considerandole non come singole entità, ma come parte di un quadro patologico più ampio che coinvolge diversi sistemi del corpo. Questo approccio permette una migliore comprensione delle complessità delle allergie e facilita lo sviluppo di trattamenti mirati e personalizzati per i pazienti.

Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione dell’asma grave, una condizione che, non solo impatta sulla vita dei pazienti, ma anche sui costi sanitari. Attraverso un approccio graduale e mirato, si cercherà di migliorare la qualità della vita dei pazienti asmatici e ridurre l’impatto economico legato a questa patologia.

Il convegno rappresenta un’opportunità unica per specialisti, medici di medicina generale e operatori sanitari di confrontarsi sulle ultime novità nel campo delle allergie e condividere le migliori pratiche per garantire un’assistenza ottimale ai pazienti.