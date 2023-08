Francavilla Calcio 1927, Bellafante Presidente al posto del dimissionario De Lucia

Il Dott Francesco De Lucia aveva rassegnato le dimissioni per inconciliabilità dell’attività lavorativa con gli impegni di Presidente

FRANCAVILLA AL MARE – Il Francavilla Calcio 1927 comunica che il dott. Francesco De Lucia, pur restando nel Consiglio, per motivi esclusivamente professionali che rendono inconciliabile l’attività lavorativa con l’impegno della carica precedente assunta, ha rassegnato le dimissioni da Presidente. Il Consiglio Direttivo ha successivamente eletto all’unanimità il dott. Giorgio Bellafante come Presidente e contestualmente ha assegnato la carica di Vice al dott. Giulio Cerrone. La Società, ringraziando il dott. De Lucia per quanto fatto in questo periodo, certa che ll suo contributo sarà prezioso anche per il futuro, augura buon lavoro al nuovo Presidente Giorgio Bellafante e al vice Giulio Cerrone.