Francavilla al Mare, violazione domicilio e violenza: due arresti

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Nella tarda mattinata un 58enne residente a Chieti, locatore di un appartamento sito in Francavilla, via Alcione, ad una coppia, dopo aver assoldato, in Pescara, tre sfaccendati extracomunitari, si recavano presso l’abitazione in locazione alla coppia che non avevano pagato il canone e, sotto la minaccia di un coltello, aggredivano e percuotevano i due costringendoli a liberare l’abitazione.

Gli stessi provvedevano, altresì, alla sostituzione della serratura dell’alloggio. I Carabinieri di Francavilla ed il Radiomobile intervenuti sul posto, con l’aiuto di un Assistente Capo Coordinatore della Questura di Pescara, bloccavano e traevano in arresto il proprietario della casa ed uno del terzetto, 36enne, nullafacente, nigeriano senza fissa dimora. Il 58enne è stato posto ai domiciliari ed il 36enne trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.