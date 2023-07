Francavilla al mare, salvati due ragazzi in difficoltà su un pattino

FRANCAVILLA AL MARE – Mercoledì 12 luglio dalla postazione degli Stabilimenti Balneari fra La Conca D’Oro e È nata una Stella di Francavilla al Mare (Chieti), il Soccorritore Acquatico Angeli del Mare F.I.S.A. Nicolò Pantalone ha prontamente soccorso due ragazzi in difficoltà in mare su un pattino. Grande professionalità e abilità, da parte dei Soccorritori Acquatici F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).

Nicolò Pantalone, FISA Angeli del Mare: “Mi trovavo sopra la torretta a guardare e osservare lo specchio d’acqua con bandiera bianca e mare calmo, quando intorno alle 17:15 ho notato due ragazzi di circa quindici anni a bordo di un canottino di circa due metri e mezzo dirigersi fuori dell’imbocco degli scogli. Successivamente i due ragazzi, in evidente difficoltà, impossibilitati a rientrare poiché senza remi, iniziano a sbracciarsi in richiesta d’aiuto. Ho fatto un triplice fischio d’emergenza e mi sono diretto subito verso di loro con l’ausilio del pattino di salvataggio. Arrivato in loro prossimità, ho provveduto a recuperarli trainandoli fino a riva, sani e salvi”.

Marco schiavone, presidente angeli del Mare: “Come Angeli del Mare abbiamo avviato questa preziosa collaborazione con la F.I.S.A (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) che ci permette di formare i giovani soccorritori con un livello di professionalità altissimo. Inoltre chiediamo ai nostri collaboratori di metterci passione e cuore. Il mare è bello, ma è anche continuamente una possibile minaccia per i bagnanti, soprattutto gli anziani e i bambini. I nostri soccorritori sono addestrati non solo alle tecniche di salvamento, di nuoto, di primo soccorso. Ma soprattutto a prevenire o meglio osservare e cercare di informare i bagnanti sui possibili pericoli del mare. Insieme a Carmen Padalino, mia socia, ringraziamo il Presidente della F.I.S.A. Raffaele Perrotta per la preparazione dei Soccorritori Acquatici FISA e per la loro professionalità”.