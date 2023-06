“Terremerse”, ad Avezzano il festival musicale dedicato alle arti

La kermesse animerà per il secondo anno consecutivo Piazza Torlonia dal 14 al 20 luglio con musica, teatro, danza e arti performative

AVEZZANO – Conto alla rovescia per Terremerse, il festival musicale dedicato alle arti a 360 gradi che animerà Piazza Torlonia per il secondo anno consecutivo dal 14 al 20 luglio. Dopo una prima edizione di successo, in cui l’arte è stata protagonista in tutte le sue forme, Terremerse torna a proporre un programma di sette serate ricche di musica, teatro, danza, arti performative e non solo.

Un festival unico, che lascia spazio a tutti i generi musicali, alla danza, al teatro ma anche alle più variegate forme d’arte e discipline circensi. Un’occasione perfetta per esplorare tutte le arti performative e ospitare artisti e talenti di rilievo nazionale ed internazionale. Una kermesse di oltre 150 performers provenienti da tutta Italia che porteranno in scena la loro arte, animando i giardini di piazza Torlonia con eventi ad ingresso gratuito e che lasceranno il pubblico senza respiro.

“Sono lieta di portare avanti questo progetto concepito sin dalla prima edizione con una proiezione verso il futuro e con l’ambizione di crescere di anno in anno per divenire un punto di riferimento culturale della città di Avezzano e della Marsica”, commenta il direttore artistico della manifestazione, la pianista abruzzese Emilia Di Pasquale, alla quale l’associazione Arteficio e l’amministrazione comunale di Avezzano hanno confermato la fiducia dopo il successo registrato nella prima edizione.

L’allestimento, completamente rinnovato, sarà realizzazione in collaborazione con l’Associazione 67051, che con entusiasmo ha deciso offrire il proprio contributo per rendere ancora più attrattiva una location che ha molto da raccontare.

“Vi diamo, quindi, appuntamento al 14 luglio per la nuova edizione di Terremerse – conclude Emilia Di Pasquale – Continuate, però, a seguirci: presto sveleremo tutte le novità e il programma completo del festival!”.