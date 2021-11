Francavilla al Mare, detenzione ai fini di spaccio e usura: due arresti

FRANCAVILLA AL MARE – Il 26 novembre 2021, in Francavilla al Mare (Ch), personale appartenente alla Squadra Mobile della Questura di Chieti, ha tratto in arresto una coppia di coniugi di origine casertana da qualche mese domiciliata nella cittadina rivierasca. L’uomo di anni 52 e la donna di anni 49, erano entrambi colpiti da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli dovendo scontare la pena ad anni 4 e mesi 9 di reclusione il marito e ad anni 5 mesi 3 e giorni 11 la moglie.

Entrambi sono stati condannati in via definitiva per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per usura, il marito anche per corruzione ed incendio. Per tutti i reati è stata riconosciuta l’aggravante dell’appartenenza ad associazione di tipo camorristico.

I fatti si riferiscono al 2015 allorquando la DDA di Napoli, in esito ad attività di indagine esperita dalla Polizia di Stato di Caserta, emise un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 16 persone appartenenti ad una organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti in particolare hashish e cocaina prevalentemente nel Comune di Marcianise. Tale organizzazione era gestita proprio dall’uomo arrestato a Francavilla al Mare, appartenente al clan Belforte di Marcianise.

Il predetto, insieme alla moglie, aveva organizzato un sistema capillare di vendita di stupefacente utilizzando anche un esercizio commerciale da lui gestito in quella località. Nei confronti dell’arrestato, già sottoposto alla Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Francavilla al Mare, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha recentemente disposto la confisca di tutti i beni di sua proprietà, già sottoposti a sequestro.

Gli arrestati dopo le formalità di rito sono stati condotti rispettivamente presso le Case Circondariali di Lanciano e Teramo per l’espiazione della pena.