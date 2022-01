Fossacesia, il Sindaco in visita istituzionale al Circolo Ippico Casale Corneto

“Il contatto con il cavallo, con la natura, l’armonia con l’ambiente sono essenziali perché riportano l’uomo a contatto con la terra”

FOSSACESIA – Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’Assessore allo Sport, Maura Sgrignuoli, sono stati in visita al Circolo Ippico Casale Corneto, che ha aperto a Fossacesia, lungo la Provinciale che porta a Lanciano. Il Circolo è gestito dall’associazione sportiva dilettantistica Casale Corneto, affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri, ed è una Scuola di Equitazione, nella quale si tengono corsi base (settore ludico) e quelli di livelli agonistici, praticando e insegnando le discipline olimpiche del salto ostacoli, del dressage e del completo. Nata nel 2007 nel Comune di Bomba, l’associazione si è trasferita nel 2020 alle porte di Fossacesia. Può avvalersi di 3 istruttori, Donatella Caniglia, Istruttore Fise 1 Livello, Joelle Isodoro, Istruttore di Base, Francesco Fraticelli Operatore Ludico, che seguono tutti i tesserati del circolo, a cominciare dai più piccini fino ai ragazzi che praticano attività agonistica a livello nazionale.

“Una nuova realtà sportiva di grande interesse e affascinante al tempo stesso. Il contatto con il cavallo, con la natura, l’armonia con l’ambiente sono essenziali per ogni persona – ha commentato il Sindaco Enrico Giuseppantonio – perché riporta l’uomo a contatto con la terra. Si tratta anche di una scuola di vita, fondamentale per la formazione e la crescita dei ragazzi, che possono stare a diretto contatto con il cavallo, creare con lui un rapporto speciale. Mi ha riempito di gioia osservare i tantissimi giovani presenti durante la nostra visita”.

“Il Circolo Ippico Casale Corneto arricchisce Fossacesia – sottolinea dal canto suo l’Assessore Sgrignuoli -, città nella quale, negli ultimi anni, sono state avviate molte iniziative sportive, che hanno riguardato discipline come il ciclismo, quelle legate al mare. Tutto ciò non potrà che favorire le presenze turistiche nella nostra città quando sarà completata la Via Verde della Costa dei Trabocchi, opera avviata dal nostro Sindaco Di Giuseppantonio”.