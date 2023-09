Fossacesia, sicurezza stradale: al via la campagna di sensibilizzazione

La campagna vuole richiamare a un cambio di abitudini, ad imparare a condividere la strada e a essere responsabili verso se stessi e gli altri

FOSSACESIA – E’ stata avviata dall’ufficio del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, d’intesa con l’assessorato alla Sicurezza e alla Mobilità, coordinata dall’assessore Umberto Petrosemolo, una campagna per sensibilizzare gli automobilisti al rispetto delle regole e i comportamenti da adottare alla guida.

“Ricordare a tutti di indossare la cintura di sicurezza, di non parlare al telefonino, di ridurre la velocità e di evitare distrazione sono le principali nemiche della sicurezza sulle strade comunali e extraurbane – affermano il sindaco Di Giuseppantonio e l’assessore Petrosemolo-. La campagna sui social e sul display in Piazza Fantini vuole richiamare tutti a un cambio di abitudini, ad imparare a condividere la strada, ricordando che alla guida si è responsabili non solo di noi stessi ma anche per altre persone”.