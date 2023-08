Fossacesia si prepara all’inizio del nuovo anno scolastico

Tanti gli interventi messi in atto dall’Amministrazione Comunale affinché le scuole accolgano gli studenti nel migliore dei modi

FOSSACESIA – Il nuovo anno scolastico è alle porte e il Comune di Fossacesia è già al lavoro per accogliere nel migliore dei modi gli studenti che il prossimo mese di settembre siederanno tra i banchi.

“È stato già pubblicato il bando per l’iscrizione degli alunni che dovranno usufruire del trasporto e della mensa scolastica – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, nell’istituto che ospita la scuola secondaria di I grado, a San Giovanni in Venere si è proceduto alla sostituzione delle lampade con quelle a risparmio energetico e della pompa di calore, grazie ad un finanziamento statale di oltre 80.000€. Inoltre, tanto alla scuola secondaria di I grado che nelle scuole dell’ Infanzia e Primaria, stiamo provvedendo al ripristino di finestre e persiane. Tutti i lavori saranno conclusi prima del riavvio delle lezioni”.

Da parte sua, la consigliera delegata alla Pubblica Istruzione, Ester Di Filippo, aggiunge che “tutti gli spazi verdi all’esterno dei plessi scolastici, sono stati sistemati. Nella scuola dell’Infanzia di San Giovanni in Venere, nella quale si erano registrate infiltrazioni d’acqua, si sta provvedendo alla tinteggiatura delle parti rovinate. Anche nella scuola Primaria sono stati previsti lavori di verniciatura di tutte le aule e dei corridoi”.