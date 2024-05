Fossacesia, pubblicati due nuovi bandi: come fare domanda

Sia per il Summer Camp “Acchiappa la bandiera” sia per il trasporto in pullman alle terme é Popoli iscrizioni fino al 22 maggio

FOSSACESIA – Dal 10 al 28 giugno prossimi, si svolgerà al Parco dei Priori di Fossacesia, Summer Camp “Acchiappa la Bandiera“, riservato ai ragazzi tra i 6 e i 13 anni d’età. Anche quest’anno, nell’ambito delle attività rivolte ai minori, l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Fossacesia, ha organizzato questa iniziativa che ha lo scopo di dare una mano alle tante famiglie, in particolare quelle in cui entrambi i genitori lavorano, in un periodo tra l’altro in cui le scuole sono chiuse. Le domande per aderire al centro estivo minori devono essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 22 maggio 2024.

Un’altra iniziativa, messa in campo dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune, riguarda l’organizzazione del trasporto in pullman per i cittadini che intendono andare alle strutture termali del Comune di Popoli, nell’ambito del patto di collaborazione raggiunto con dell’attuazione del programma “Regione del Benessere” che l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha avviato con l’Agenzia per la promozione del turismo sostenibile (Apts) e con le Terme Inn e il Comune di Popoli. Il trasporto è offerto nel periodo che va dal 10 al 22 giugno, dal lunedì al sabato, per dodici giorni previo pagamento della somma di € 30,00 per ciascun utente. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 22 maggio.