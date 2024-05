“Lavoratori a 4 zampe” al parco Villa De Riseis di Pescara

Evento con premiazione finale in onore dei nostri amici a 4 zampe che ogni anno si impegnano al nostro fianco in lavori socialmente utili e indispensabili per la società

PESCARA – Interessante iniziativa domenica pomeriggio, con inizio alle ore 17, nel parco “Villa De Riseis” a Pescara dove è in programma una dimostrazione di abilità denominata “Lavoratori a 4 zampe”, promossa dall’Assessorato alla Tutela Animale del comune di Pescara. La manifestazione, prevista in un primo momento nella giornata della festa dei lavoratori, e rinviata causa maltempo, intende premiare quegli animale che si sono distinti nella ricerca di persone scomparse e sotto le macerie, nel soccorso acquatico, nelle operazioni anti-droga, e non solo.

Le dimostrazioni pratiche saranno curate direttamente dai conduttori specializzati dell’arma dei carabinieri, protezione civile, vigili del fuoco, angeli del mare, guardia di finanza e polizia. Non mancheranno neanche i cani degli ipovedenti ed il pastore italiano, una razza nata a Cepagatti che si è distinta nel tempo in particolari attività di soccorso. Lo spettacolo sarà presentato dal giornalista Paolo Minnucci coadiuvato dalla Miss Adriatico Silvia Severo.

“Si tratta di un riconoscimento più che meritato per i nostri cari amici a 4 zampe che ogni giorno si impegnano al fianco delle forze dell’ordine per raggiungere dei preziosi risultati nei diversi settori di competenza-ha dichiarato l’Assessore Nicoletta Di Nisio– anche loro sono dei lavoratori speciali che meritano il giusto ringraziamento in una iniziativa aperta liberamente al pubblico”.