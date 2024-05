L’incontro é stato organizzato da Marsicaland in collaborazione con “Avezzano città della cultura in movimento”

AVEZZANO – La macchina organizzativa di Marsicaland non si ferma e continua a raccogliere consensi sul territorio. Lo staff del festival dell’Agroalimentare, ideato dalle associazioni di categoria con il supporto del Comune di Avezzano, della Regione Abruzzo, in particolare l’assessorato all’Agricoltura, attraverso il braccio operativo dell’Arap, della Provincia dell’Aquila, del Gal Marsica, del Patto Territoriale della Marsica, del Consorzio di Tutela Igp Patata del Fucino, che ha l’obiettivo di valorizzazione le colture della Marsica, i suoi usi e costumi, è al lavoro per organizzare i nuovi appuntamenti volti a far conoscere le eccellenze gastronomiche e culturali della zona. In queste settimane sono state tante le attestazioni arrivate da più parti per questo progetto che mira a dare lustro alla Marsica, al Fucino e alla storia di questa terra.

“Il successo di Marsicaland è il frutto di un lavoro sinergico che sta coinvolgendo tutti gli attori del territorio“, ha dichiarato Ernesto Di Renzo, direttore artistico dell’evento e docente all’università Tor Vergata di Roma “siamo particolarmente grati alle istituzioni che hanno creduto in questo progetto e che hanno fornito il loro prezioso sostegno. Grazie al loro contributo stiamo costruendo questo progetto che vuole valorizzare le nostre eccellenze attraendo un pubblico numeroso e qualificato”.

La scorsa settimana Marsicaland, con il professor Di Renzo, è stata protagonista dell’appuntamento “Sport, alimentazione e benessere psicofisico: il punto di vista della scienza” organizzato in collaborazione con “Avezzano città della cultura in movimento”. Un momento di confronto su come la sana alimentazione e la pratica dello sport possano apportare importanti benefici salutistici sia sul piano della forma fisica che su quello del benessere psico-somatico.

“Durante il convegno, al quale sono intervenuti docenti universitari arrivati da tutto il centro Italia, abbiamo raccolto il sostegno unanime dei rappresentanti istituzionali e dell’intera platea”, ha continuato Di Renzo, “in particolare il sindaco Gianni Di Pangrazio e l’assessore regionale Mario Quaglieri ci hanno confermato il loro supporto per i prossimi appuntamenti. Stessa cosa ha ribadito anche l’assessore regionale Emanuele Imprudente, da sempre vicino all’iniziativa, e il consigliere regionale Massimo Verrecchia che ha presentato un progetto di legge per riconoscere a Marsicaland, l’alto valore culturale, turistico e di promozione enogastronomica che da lustro al territorio della Marsica e dell’intero Abruzzo. A tutti va il nostro grazie. Siamo fiduciosi che Marsicaland possa diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi del nostro territorio. Continueremo a lavorare per far crescere questa manifestazione e per renderla sempre più un punto di riferimento per la promozione dell’agroalimentare marsicano”.