Fossacesia, partiti controlli contro l’abbandono dei rifiuti

Petrosemolo: “Collaborare è fondamentale per una città come Fossacesia che ha un territorio caratterizzato da coltivazioni importanti, bellezze paesaggistiche e culturali”

FOSSACESIA – Sono iniziati da alcuni giorni i controlli contro l’abbandono dei rifiuti e sul giusto conferimento degli stessi nel territorio comunale di Fossacesia. A svolgere i servizi, così come stabilito in un recente incontro voluto dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio con il consigliere delegato alle Politiche per lo Sviluppo sostenibile dell’Ambiente, Umberto Petrosemolo e il comandante della Polizia Locale, Fiorenzo Laudadio, gli Ispettori Comunali appositamente formati della città. Nel corso delle perlustrazioni sono stati rinvenuti due abbandoni, uno a via San Carlo, nella frazione di Villa Scorciosa, con sette sacchi di rifiuti indifferenziati.

Un’altra infrazione è stata riscontrata in via Cupone, lungo la strada che collega contrada Colle Castagna alla Val di Sangro. Quì in questa zona sono stati rinvenuti diversi sacchetti di rifiuti domestici indifferenziati. In entrambi i casi sono stati trovati indizi sui trasgressori. Gli Ispettori ambientali hanno redatto apposito verbale ed inviato alla polizia locale per le indagini.

“Ringrazio i nostri Ispettori Ambientali per il lavoro che svolgono. Nonostante la stragrande maggioranza dei cittadini collabori e i casi di irregolarità nel corretto smaltimento dei rifiuti sono limitati, purtroppo c’è chi, inspiegabilmente, vìola ancora le norme del vivere comune e manchi di rispetto dell’ambiente – afferma il Sindaco Di Giuseppantonio –. Dispiace molto, soprattutto perché in questi anni la nostra Amministrazione, congiuntamente con la EcoLan, ha svolto una grande campagna di sensibilizzazione e constatare che pochi ignorino gli sforzi che tanti hanno compiuto per tenere pulita Fossacesia, è da interpretare come un’offesa per l’intera città. Lo è ancor di più perché smaltire rifiuti in maniera semplice è possibile per tutti proprio attraverso i punti informativi, la disponibilità e l’organizzazione della EcoLan che può soddisfare le esigenze di qualunque cittadino”.

Dal canto suo, il consigliere Petrosemolo, che tra l’altro è anche Ispettore Ambientale, aggiunge che “i controlli proseguiranno. Mi preme sottolineare che nei nostri servizi abbiamo potuto notare che i cittadini chiedono, s’informano sulle corrette procedure di smaltimento dei rifiuti e questo rende il nostro compito sicuramente più gratificante. Collaborare è fondamentale per una città come Fossacesia che ha un territorio caratterizzato da coltivazioni importanti, bellezze paesaggistiche e culturali ed è tra le località più apprezzate della Costa dei Trabocchi”.