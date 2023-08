Fossacesia, nuova illuminazione sulla Statale 16 e al nucleo sportivo Baya Verde

Gli interventi sono stati eseguiti dalla ditta Domenico Travaglini, di Roccascalegna, per un importo di 61.190,10 euro

FOSSACESIA – Sono stati completati i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione attraverso il relamping della Statale Adriatica 16 e del nucleo sportivo Baya Verde sul Lungomare Sud. Gli interventi sono stati eseguiti dalla ditta Domenico Travaglini, di Roccascalegna, per un importo di 61.190,10 €. Il progetto di efficientamento energetico con lampade a led, coordinato dall’ing. Alessandra Ferrante, responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Fossacesia, è stato finanziato tra quelli previsti nelle missioni nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e hanno riguardato la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica.

“Dopo anni, abbiamo finalmente dotato il nucleo sportivo Baya Verde di una nuova e moderna illuminazione – dichiarano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani-. Il nucleo sportivo è stato sottoposto a un restyling proprio per favorire la sua frequentazione da parte di turisti e nuclei familiari. Un intervento al quale tenevamo molto e che oggi è diventato realtà su una struttura che è sul Lungomare di Fossacesia Marina. Altri importanti lavori sono stati eseguiti sulla SS16. Gli impianti di illuminazione hanno riguardato la sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a LED, e ciò offrirà una maggiore visibilità e garantiranno una maggiore sicurezza per quanti la percorreranno in auto o a piedi”.