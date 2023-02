Fossacesia, manutenzione del verde: affidati i lavori

FOSSACESIA – Sono stati affidati alla ditta Service Garden Plus, di Fossacesia, i lavori di manutenzione e decespugliamento delle strade e aree verdi della città. Gli interventi inizieranno a breve.

“L’attività sul patrimonio verde pubblico della città e sia su alberature stradali, che in parchi e giardini andrà effettuata prima della fine dell’inverno per gli esemplari a foglia caduca e entro il periodo primaverile per gli esemplari sempreverdi”– spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio. La resezione dei rami verrà effettuata esclusivamente con il fine di ridurre la chioma, l’eliminazione di rami morti, deboli o malati per la sicurezza dei cittadini e per presentare un minore impatto al vento e migliorare il soleggiamento e l’aerazione tra le ramaglie. Le aree interessate ai lavori saranno ripulite da rami e fogliame dalla ditta aggiudicatrice dell’appalto in collaborazione con la EcoLan per il ritiro degli stessi in aree di stoccaggio temporaneo appositamente individuate per poi procedere allo smaltimento.