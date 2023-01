Fossacesia, incrementata l’operatività dell’ufficio postale Villa Scorciosa

FOSSACESIA – Poste Italiane ha accolto le sollecitazioni del Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, di aumentare di 3 giorni l’ apertura dell’Ufficio di Villascorciosa, a partire dal 16 gennaio.La riduzione degli orari era stata decisa a causa delle difficoltà connesse al periodo pandemico.

“Una decisione che avevamo più volte sollecitato con lettere e incontri con Poste Italiane – ricorda il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – alla luce delle lamentele pervenute in Comune da parte dei cittadini. Devo ringraziare il direttore della Filiale provinciale di Chieti di Poste Italiane per la sensibilità dimostrata e per aver proceduto, non appena le condizioni lo hanno permesso, a potenziare personale e orari tanto a Fossacesia città, che a Villa Scorciosa”. Per quanto riguarda l’ aumento dei servizi chiesti dal sindaco nell’ ufficio della città , la dirigenza dell’azienda postale ha specificato che “i dati a disposizione di Poste Italiane attestano che l’attuale offerta di servizi prestati dall’ufficio di Fossacesia centro risulta adeguata e dimensionata alla domanda di tali servizi e in grado di garantire un servizio alla clientela conforme ai previsti standard di qualità aziendali, fermo restando i consueti fisiologici picchi di affluenza che si registrano nei primi giorni di pagamento delle pensioni e nei periodi di scadenze varie”. Lo scorso 25 luglio, Di Giuseppantonio aveva chiesto la possibilità di estendere l’apertura degli uffici del Centro anche in alcune ore pomeridiane.