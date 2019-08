Sieco Service Ortona: novità nel roster e staff per la stagione 2019-2020

ORTONA – Manca ormai davvero poco all’adunata prevista per il prossimo mercoledì 28 agosto. Giocatori e dirigenti si incontreranno alle ore 18.00 presso la sede sociale all’interno del palasport comunale di Ortona. Tante le novità nel roster e nello staff impavido. Otto i giocatori in arrivo:

Matteo BERTOLI – Schiacciatore (Materdominivolley.it Castellana Grotte A2)

Nicola SESTO – Centrale (Conad Reggio Emilia A2)

Giuseppe OTTAVIANI – Schiacciatore (Monini Spoleto A2)

Matteo PEDRON – Schiacciatore (Geosat Geovertical Lagonegro A2)

Antonio DEL FRÀ – Palleggiatore (Sir Safety Perugia B)

Alessandro SALSI – Schiacciatore (Sir Safety Perugia B)

Dario CARELLI – Opposto (Pallavolo Andria B)

Francesco ASTARITA – Schiacciatore (PAG Taviano A2)

e otto quelli partenti:

Ivar DE WAARD – Opposto (Sta ancora valutando offerte)

Ludovico DOLFO – Schiacciatore (Conad Reggio Emilia A2)

Simone BERARDI – Centrale (Virtus Paglieta B)

Mattia SORRENTI – Schiacciatore (Gestioni&Soluzioni Sabaudia A3)

Andrea LANCI – Palleggiatore (Virtus Paglieta B)

Davide FISCON – Schiacciatore (SilVolley Trebisalghe B)

František OGURČÁK – Schiacciatore (Spartak Komárno EXTRALIGA – SVK)

Alessio SITTI – Palleggiatore (Pallavolo San Giustino B).

Molti i cambiamenti anche all’interno dello staff tecnico e dirigenziale. L’ex-capitano Andrea Lanci occuperà ora la scrivania del Direttore Generale mentre l’area Marketing sarà affidata a Mattia Matricardi e alla sua 21SportAgency s.r.l. L’area eventi, curata dalla Impavida Media House avrà il volto nuovo di Samuele Lanci così come la segreteria generale che sarà nelle mani di Chiara Iarlori. Ci sarà un nuovo collaboratore per la “fisio” Antonella Di Sciullo, che avrà al suo fianco Fabio Piantini. Cambio di ruolo per lo storico Team Manager Angelo Paris che andrà a ricoprire il ruolo di addetto agli Arbitri. Paris sostituisce quindi Franco Lanci al quale va tutto l’affetto ed il ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi. Siamo certi che Franco rimarrà comunque a disposizione, pronto come sempre a dare una mano all’interno della società. La figura di Team Manager sarà coperta da Luca “Fuochino” Di Pietro, che continuerà comunque ad essere l’assistente dei coach Nunzio Lanci e Mariano Costa.

Un grazie a quelli che per tanti motivi non possono più essere con noi nella prossima avventura 2019/2020: Nair Bianco, Alessandra Golluscio e Lina Scarinci.

E a proposito di nuova avventura, la Sieco ha stipulato un calendario di “allenamenti congiunti” per testare gli ingranaggi di questa macchina così tanto rivoluzionata.

14 settembre ore 17 a Pineto: Blue Italy Pineto (Serie B) – Sieco Impavida Ortona

18 settembre orario da definire a Sora: Argos Volley Sora (Serie A1) – Sieco Impavida Ortona

21 settembre ore 18 ad Ortona: Sieco Impavida Ortona – Videx Grottazzolina (Serie A2)

24 settembre ore 19 a Grottazzolina: Videx Grottazzolina (Serie A2) – Sieco Impavida Ortona

02 ottobre ore 17.30 ad Ortona: Sieco Impavida Ortona – Blue Volley Pineto (Serie B)

05 ottobre ad Alba Adriatica orario da definire: Virtus Fano (Serie A3) – Sieco Impavida Ortona

10 ottobre ad Ortona ore 17: Sieco Impavida Ortona – NewMater Castellana Grotte (Serie A2)

12 ottobre a Castellana Grotte orario da definire: Sieco Impavida Ortona NewMater Castellana Grotte (Serie A2)