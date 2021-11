Fossacesia, incaricato un architetto per definire il “Piano spiaggia”

Si tratta dell’Arch. Flavio Saraceni. Collaborerà con il Responsabile del Settore 3 del Comune- Urbanistica e Demanio- Domenico Moretti

FOSSACESIA – L’Amministrazione Comunale riavvia le procedure per la redazione del nuovo Piano Spiaggia. Riparte, quindi, da oggi il lavoro tecnico per la predisposizione del nuovo strumento di pianificazione demaniale Marittimo del comune di Fossacesia. Infatti, è stato affidato in questi giorni l’incarico professionale riguardante la definizione della procedura di adozione del Piano all’architetto Flavio Saraceni, di Fossacesia, che collaborerà con il Responsabile del Settore 3 del Comune- Urbanistica e Demanio- Domenico Moretti

“Il piano, atteso da anni, è uno strumento importante che si pone l’obiettivo, sia della salvaguardia paesistico-ambientale del demanio marittimo, sia dello sviluppo delle sue potenzialità turistiche, rispettando la vocazione del territorio e le risorse ambientali esistenti – spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. La tabella di marcia che ci eravamo prefissati ha subito dei rallentamenti in attesa che si facesse chiarezza sulla Bolkestein, la direttiva europea del 2006, che ancora attende d’essere definita dal Governo e dalle decisioni del Consiglio di Stato, previste entro fine anno. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di dotarsi di questo importante strumento che per Fossacesia sarà innovativo il prima possibile. Una volta approvato, il piano spiaggia andrà a individuare le zone omogenee di intervento, stabilendo per ciascuna di esse le tipologie di insediamento ammissibili nonché il relativo standard sui servizi con particolare riferimento alle aree destinate alla balneazione, ai servizi ed attrezzature connesse all’attività degli stabilimenti balneari”.