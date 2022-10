Fossacesia, giovane ucraina ha giurato come cittadina italiana

FOSSACESIA – “Colgo l’occasione di questo evento per esprimere a te, a nome mio e di tutta la comunità di Fossacesia, città della Pace e medaglia d’argento al merito Civile, la solidarietà e la vicinanza al tuo Paese di origine per tutto ciò che sta subendo. Il nostro più grande desiderio è che lo spargimento di sangue in atto in Ucraina cessi una volta per tutte e che la pace torni al più presto nella tua terra”.

Con queste parole il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha accolto nella comunità di Fossacesia, Iryna Sorochan, che ha giurato come nuova cittadina italiana per Decreto del Presidente della Repubblica, avendo maturato il periodo ininterrotto previsto per la permanenza in Italia. La cerimonia si è svolta nel Palazzo Municipale, alla presenza dei suoi familiari e del responsabile del Settore Anagrafe e Stato Civile del Comune, Mariarosa Di Giuseppe. Il sindaco Di Giuseppantonio ha donato una copia della Costituzione Italiana ad Iryna, che è nata a Vinntysia, nell’Ucraina centrale, e si ricongiunge alla madre Hanna Sobchuk, che dal 2002 risiede a Fossacesia, dopo aver vissuto per qualche anno in Italia del nord.