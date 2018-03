Fossacesia, frana in via Bonavia: pronto finanziamento da 1 milione di euro

FOSSACESIA (CH) – Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio riferisce che l’Agenzia per la Coesione, sottoscriverà l’accordo per sbloccare i fondi da tempo promessi per il finanziamento per arginare il dissesto idrogeologico in via Bonavia.

Come riferito dalla regione sarà di un milione di euro la cifra del finanziamento, sottolineando come l’Amministrazione comunale ha già avviato le procedure per eseguire la progettazione esecutiva. Si tratta di un primo passo per mettere in sicurezza l’intera zona e il suo augurio è quello che la Regione Abruzzo, come promesso possa erogare tutti i finanziamenti richiesti.

Infatti il movimento franoso che ha interessato il costone ovest di via Bonavia, negli anni scorsi ha portato più volte il Sindaco Di Giuseppantonio a chiedere l’intervento della Regione per la messa in sicurezza dell’area. Nel marzo 2015, a causa delle maltempo che provocò nuovi smottamenti, Di Giuseppantonio fu costretto a emettere un’ordinanza per lo sgombero e il divieto di utilizzo delle aree e dei manufatti presenti lungo la via.

Lo scorso anno, via Bonavia ha subito ulteriori, significative e preoccupanti erosioni dovute alle importanti nevicate di metà gennaio e alle successive piogge. Il Sindaco dovette prendere una nuova decisione per lo sgombero delle abitazioni. La frana, inoltre, causò il distacco di grossi massi, che finirono di cadere sulla strada provinciale SP 81 Fossacesia – Rocca San Giovanni.