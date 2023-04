FOSSACESIA – Si terranno il 22 e il 29 aprile prossimi, presso la Palestra Polivalente di via Primo Maggio, i corsi gratuiti di formazione all’uso dei defibrillatori, con certificazione di tipo BLSD, organizzati dal Comune di Fossacesia, in collaborazione con la ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha firmato gli atti per avviare questo importante corso, che consentirà a tanti volontari di rendersi utili per la salute di tutti. In considerazione del numero degli iscritti, i partecipanti saranno divisi in gruppi da 16 per poter consentire a tutti di seguire la parte teorica e pratica del programma. Le lezioni si svolgeranno per entrambe le date dalle ore 9 alle 13.

Fossacesia, corso su uso dei defibrillatori dal 22 al 29 aprile ultima modifica: da