Fossacesia, un corso a indirizzo musicale per la Scuola Secondaria

FOSSACESIA – Su proposta del Sindaco Enrico Di Giuseppantonio e della Consigliera delegata alla Pubblica Istruzione, Ester Di Filippo, la Giunta comunale di Fossacesia ha approvato la delibera N°13 del 18/02/2021, che promuove l’iniziativa di attivare il Corso a indirizzo musicale per la Scuola Secondaria di Primo Grado di Fossacesia.

“L’Amministrazione Comunale – afferma il Sindaco Di Giuseppantonio – sostiene l’iniziativa, considerando sia le richieste dell’utenza e confermata dai numeri importanti di iscrizioni pervenute presso la nostra scuola, che per la necessità di assicurare dei servizi di ampliamento dell’offerta formativa per il nostro territorio come un’occasione importante per integrare la preparazione dei nostri ragazzi”.

Per suo conto, la Consigliera Di Filippo ritiene che “l’iniziativa dell’Istituto Comprensivo darà l’opportunità di riconoscere, sviluppare e coltivare il talento degli studenti, seguendo un percorso di apprendimento che oltre alla dimensione cognitiva permetterà loro di sperimentare anche la dimensione pratico-operativa. Inoltre, questa nuova offerta rappresenta sicuramente un’occasione di integrazione anche per gli alunni in situazione di svantaggio, incoraggiando l’inclusione sociale in un contesto operativo ed emotivo”.

“L’iniziativa – conclude il sindaco Di Giuseppantonio – è frutto di una collaborazione interistituzionale fra Scuola e Amministrazione. L’attivazione dell’indirizzo musicale persegue l’obiettivo di promozione culturale e valorizzazione dei talenti, come opportunità per promuovere il benessere dei giovani, di piena integrazione e combattere la dispersione. Sosteniamo con convinzione la richiesta del dirigente del Istituto Comprensivo ,dei docenti e del Consiglio d’Istituto”.