Fossacesia, cimitero comunale: approvato progetto per la ristrutturazione

FOSSACESIA – La Giunta Comunale di Fossacesia ha approvato il progetto esecutivo per il Project financing per la ristrutturazione e l’ampliamento del cimitero comunale capoluogo per una spesa totale di 891.200 euro, utilizzando esclusivamente finanziamenti privati. I lavori partiranno a breve. L’intervento consiste innanzitutto nel restauro della Congrega (Cappella cimiteriale Confraternita SS.Rosario e Annunziata) con particolari crolli interni ed esterni all’interno tali da precluderne l’accesso e la permanenza delle immediate vicinanze per questioni di sicurezza.

All’interno della struttura saranno realizzati 45 loculi e 23 ossari per il recupero delle salme presenti. Il progetto più importante riguarda invece l’ampliamento con la realizzazione di un nuovo blocco di loculi sul lato sinistro nel piazzale di ingresso principale per un totale di 302 loculi e 110 ossari. La proposta progettuale approvata prevede inoltre il recupero e la successiva vendita di 80 loculi esistenti nella parte antica del cimitero i quali sono ritornati a disposizione dell’amministrazione comunale a seguito di decadenza delle relative concessioni.

“Si tratta di un intervento atteso, che rientra tra quelli che avevamo previsto nella precedente Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco Di Giuseppantonio – e che presto sarà realizzato per superare le criticità che oggi abbiamo nel cimitero del capoluogo. Questo significativo incremento di loculi consentirà di soddisfare il fabbisogno di concessioni cimiteriali per i prossimi 15 anni. Abbiamo anche in programma, con un successivo progetto, la sistemazione del cimitero di Villa Scorciosa”.